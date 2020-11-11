الذهب يرتفع جنيهين.. وتجار: إعلان الصحة العالمية السبب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة جنيهن عقب استقراره سعريا في بداية تعاملات اليوم في البورصات وأسواق المال.

إذ سجّل الذهب عيار 24 محليًا نحو 948 جنيهًا مقابل 948 جنيها، بينما سجل عيار 21 نحو 830 جنيهًا، وعيار 18 نحو 711 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 6.642 جنيه.

وأرجع نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، الارتفاع بعد إعلان الصحة العالمية وCDC يواجهان مشكلة الاستعداد لتجميد لقاح فايزر لضمان فاعليته، لافتا إلى أن الذهب سلعة عالمية حساسة تتأثر بالأحداث العالمية.

كما أشار إلى أن هذه مرحلة جني الأرباح للمضاربين بالبورصات العالمية بعدما تم طرح كميات كبيرة منه خلال اليومين الماضين.

وتوقع نجيب، عودة الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

يذكر أنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال اليومين 43 جنيها، بعد إعلان شركة "فايزر" بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أنّ لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، ما دفع أسواق الأسهم لصعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4% إلى 1872.39 دولار للأوقية "الأونصة".

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر، عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار، وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.