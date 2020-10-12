انخفاض أسعار النفط 1%.. خام برنت العالمي يسجل 42.44 دولارا

شهدت أسعار النفط خام برنت العالمي، انخفاضا خلال بدء التعاملات الأسبوعية، ليسجل 42.44 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض 0.96%.

ويأتي هذا الانخفاض، بعد ارتفاع كبير حدث نهاية الأسبوع الماضي، خصوصا بعد إعلان خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفي، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم، شفائه تماما من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به منذ أسبوع، وبالرغم من ذلك لم ترتفع أسعار النفط مرة أخرى.

وكان "ترامب"، أعلن في وقت سابق عبر تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مستشفى عسكري.

فيما أظهرت نتائج اختبار كورونا لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس، سلبية، وعدم إصابتهما بـ"كوفيد -19"، إذ خضعا للفحوصات بعد التأكد من إصابة "ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وسجلت الأسعار اليوم، ارتفاعًا بعد إعلان خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفي، وعودته إلى مقره في البيت الأبيض وبداية ممارسته لمهامه.

وقال شون كونلي، الطبيب الخاص بدونالد ترامب، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكَدًا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وقال ستيفن إينس، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسيفي، إشارة إلى الرئيس الأمريكي: "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد، إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرّض للفيروس".

وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا، وبعد أنباء مغادرة ترامب المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا.