شعبة الأدوية تكشف تفاصيل إعلان "الصحة العالمية" تجميد مصل فايزر

في أول تعليق عقب إعلان الصحة العالمية وCDC عن تجميد لقاح فايزر لضمان فاعليته؛ قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية لـ"الوطن" إنه إجراء "طبييعي" لأن المصل يجب حفظه عند درجة حرارة 80 تحت الصفر وإلا سيفقد فعاليته.

ولفت إلى أن المصل وصل للمرحلة الأخيرة من التجارب حسبما أعلنتها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تصريح منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن أن "يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021".

وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" قد أعلنتا أن اللقاح ضد "كوفيد 19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90 %"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

ويشار إلى أن الشركتان قالتا في بيان مشترك، إنه جرى قياس "هذه الفاعلية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، "بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تغريدة على تويتر: "نرحب بأخبار اللقاح المشجعة من فايزر وبيونتيك.. ونحيي جميع العلماء والشركاء حول العالم، الذين يطورون أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على كوفيد-19".

وتتسابق دول كثيرة لعمل اللقاح لمواجهة فيروس كورونا فهناك بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وقد بادرت مصر بعمل تعاون مشترك مع الصين لإجراء تجارب سريرية لأحد اللقاحات والعمل على تصنيعها في مصر.