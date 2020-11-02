مدير منظمة الصحة العالمية في "العزل" بعد مخالطته مصاب بـ كورونا

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خضوعه للحجر الصحي ذاتيا لعدة أيام بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا مؤكدا أنه يصحه جدية ولا يعاني من أعراض الإصابة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وقال "أدهانوم" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19. أنا بخير ومن دون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل".

وتابع: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 والقضاء على الفيروس وحماية الأنظمة الصحية".

وأضاف "أدهانوم": "سأستمر أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية في الانخراط مع الشركاء، لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين سويا".