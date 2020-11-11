محافظ أسيوط يتفقد مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ وحدات إسكان مشروع "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة أعلى الهضبة الغربية والتي تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة تابع خلالها مراحل تنفيذ المشروع والتشطيبات النهائية للوحدات السكنية المتميزة والمزودة بالمصاعد الكهربائية (أسانسير) وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروع.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض الوحدات السكنية مختلفة المساحات والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر المتميز والذى يتكون من (50 عمارة سكنية بمصعد كهربائي) كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 124 مترا.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر وتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة كما ألتقى بعض العاملين في المشروع واستمع إلى بعض المهام والأعمال المكلفين بها.

كما تفقد أعمال تنفيذ بعض المشروعات السكنية الجاري إنشائها بالمدينة مطالبًا بضرورة الاهتمام بتشجير المدينة واستكمال كافة المرافق بها.وأستعرض رئيس جهاز مدينة ناصر الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة من أعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق فضلا عن المشروعات السكنية ومنها مشروع "سكن مصر" والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 مترا ومشروع "الإسكان الاجتماعي" والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) فضلًا عن طرح قطع أراضي سكنية بمساحات مختلفة مضيفاً أنه تم تخصيص 2.5 فدان أي ما يقرب من 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 4.1 مليار جنيه بمعدل إنفاق 60% فضلًا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.