"الكهرباء": 845 مليون جنيه قيمة عقود تأمين شبكات توشكى وبورسعيد

أعلنت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه تمّ توقيع 3 عقود لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهربا، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدى اليكتريك "T&D".

ويتضمن العقد الأول إنشاء محطة محولات "توشكى 4" جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز "GIS" بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ، 40 م.ف.أ، وتبلغ القيمة المتعاقد عليها 410 ملايين جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول الصادر في 9/11/2020.

ويتضمن العقد الثاني تنفيذ خط ربط محطة محولات "توشكى 4" عن طريق فتح الخط الكهربائي العوينات/ "توشكى 2" (د/خ) على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ 2×30 كم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 148 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول.

ويأتي توقيع هذه العقود في إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية للدولة بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة كخطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وفي تحدي جديد لتنفيذ أحد أهم المشروعات الاستراتيجية.

ويهدف العقد الثالث الذي تمّ توقيعه إلى تأمين أحمال مدينة بورسعيد بجانب محطة الرسوة وتضمن إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 + 2×40 م.ف.أ لمهمات جهد 22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز "GIS"، ومهمات جهد 66&11 ك.ف من النوع التقليدى بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 287 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًامن تاريخ توقيع العقد.

وتأتى مثل هذه الأعمال، تأكّيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين، بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.