الكهرباء تنصح باستخدام الميكروويف في تسخين الأطعمة: يخفض قيمة الفاتورة

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من النصائح للمواطنين بالاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدلًا من الاعتماد على الفرن الكهربائي لمساعدة ربات المنازل في خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

عوامل تقييم الأجهزة

وأشار الجهاز الي أن تقييم أي جهاز يعتمد من حيث استهلاك الكهرباء على عاملين:

– سحب الجهاز من الوات.

– عدد ساعات تشغيل الجهاز

مميزات الميكرويف

لفت الجهاز إلى أنّ هناك مميزات عديدة للميكروويف تساعدك في خفض قيمة الفاتورة وهي :

- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات حتى 1700 وات، أي أنّه يسحب من 1 كيلووات حتى 1.7 كيلووات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.

- يتميز الميكروويف أنّ فترة استخدامه دقائق قليلة، والتسخين من خلاله يتم بسرعة ما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وعمليًا السحب والاستهلاك من الكهرباء سيكون قليلًا.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية كالتليفزيون والميكروويف، والغلاية الكهربائية، وغيرها، قبل الخروج من المنزل، وفي أوقات الخلود إلى النوم.

استخدم اللمبات الموفرة للطاقة

-اعتمد على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت بدلًا من اللمبات العادية في الإضاءة، حتى إن كانت أغلي ثمنًا ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

- اعتمد قدر الإمكان على ضوء الشمس الطبيعي في فترة النهار، وأغلق الإضاءة والإنارة في الغرف غير المشغولة عند مغادرتها.

ضبط درجة الحرارة

- لا تترك السخان الكهربائي متصلًا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة، كذلك عليكِ ضبط درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

- افصل الهاتف اللاسلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.