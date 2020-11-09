"الكهرباء": الدولة تنفق مليارات من أجل تطوير القطاع بمختلف المحافظات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تغيرا وطفرة كبيرة في قطاع الكهرباء، باعتباره حجر أساس للمشروعات القومية، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشدة بهذا القطاع، لحل المعاناة التي كانت تحدث في الماضي، والآن يوجد احتياطي في الطاقة الكهربية لدى مصر، بنسبة 25%، ويتم تطوير الشبكات وتنويعها.

وأضاف "حمزة" في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra news"، وتقدمه الإعلامي أية عبد الرحمن، أن مصر تصرف مليارات الجنيه من أجل التطوير الدائم لقطاع الكهرباء، التي تصل حاليا، دون انقطاع في الصعيد والدلتا، ومؤخرا في شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد، خاصة أن المشروعات الاستثمارية الضخمة الخاصة بتحلية المياه، تحتاج إلى انتظام في الكهرباء.

ولفت إلى أن مصر تسير وفق برامج زمنية محددة، وستنتهي بالاعتماد بنسبة 20% على الطاقة المتجددة قبل عام من نهاية المخطط، كما وقعت ربطا للكهرباء مع السودان الشقيقة في إبريل الماضي، بقدرة 70 ميجا وات، وستحسن القدرة لتصل إلى 300 ميجا وات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن مصر تجرى دراسات حاليا، لتركيب كابلين بحريين مع اليونان وقبرص، وكل مرحلة ستكون قدرة الكابل 1000 ميجا وات، وسيتم الربط لأول مرة بين إفريقيا وأوروبا، لتصدير الكهرباء، وكذلك الطاقة المتجددة، خاصة بعد استثمار مصر المميز في المحطة الشمسية "بنبان" في أسوان، بقيمة أكثر من 2 مليار دولار.