رسالة من كاملة أبوذكري لأسرة "ما وراء الطبيعة": فتحتوا نفسي على الفن

حرصت المخرجة كاملة أبوذكري على توجيه رسالة إلى فريق عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد مشاهدته.

ونشرت "كاملة" عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أفيش مسلسل ما وراء الطبيعة معلقة: "شرفتونا مجهود مرعب وحاجة مختلفة بعيد عن اللت والعجن فتحتوا نفسي على الفن".

وكانت أثارت المخرجة كاملة أبوذكري خلال الفترة الماضية جدلاً واسعاً بعد مهاجمتها لأبطال مسلسل بـ"100 وش"، والذي كان قد حقق نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي، ووصفت أحدهم بـ"الغرور"، داعية إياهم إلى التحلي بالتواضع، قائلة: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه، أنتم مين أصلًا".

ومن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، حذرت "أبوذكري"، نجوم المسلسل من دافع حبها لهم، قائلة "المخرج يوسف شاهين زمان قال لنا كلمة فضلت في مخي وهو بيدربنا وإحنا مخرجين صغيرين، أما تشوف شغلك وتقول إيه الحلاوة دي اعرف يا حمار إنك في طريقك للفشل، وهناك شخصان من أبطال مسلسل "100 وش" لا أستطيع ذكر اسمهما أصبحا مغرورين وهذا خطأ".

وتابعت: " لما بتعامل مع حد متعالي بوقفه عند حده"، مشيرة إلى أنها تعاملت مع النجمين الراحلين محمود عبدالعزيز وأحمد زكي وكانا شديدَي التواضع، مبينة أن عادل إمام كان "بيهزر ويضحك معايا".