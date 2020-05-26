فيديو.. دنيا ماهر عن المخرجة كاملة أبو ذكري: رزق للممثل

تحدثت الفنانة دنيا ماهر عن كواليس شخصية "نجلاء" في مسلسل بـ100 وش، قائلة: "الممثل بيحب يتغير ويعمل حاجات مختلفة، وكنت بدعي ربنا بشخصية كوميدية وربنا كرمني، ورد الفعل كان جميل جدا".

ووصفت دنيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر على شاشة "DMC"، العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري بـ"حالة خاصة"، موضحة "أستاذة كاملة من المخرجين اللي بيكونوا رزق للممثل.. لما بيكون في مخرج بالعظمة دي والجدية دي والإخراج ده".

وتابعت: "على المستوى الإنساني بني آدمة جميلة للغاية، وعلى مستوى الشغل بنكون مطمنين إننا بنعمل شغل هيعيش لسنين طويلة".

واستكملت دنيا ماهر: "كنت رغاية أوي فترة التصوير علشان الشخصية اللي بجسّدها.. كنت رغاية جدا وأصحابي كانوا بيستغربوا".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهىيمحتالة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه لشن عمليات نصب كبيرة.

مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.