"الأكاديمية الوطنية" تطلق برنامجها التدريبي للبعثات من التعليم العالي

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والذي يُقدم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف تدريب 628 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، بدأ 28 منهم كدفعة أولى اليوم وسيستمر تدريبهم بشكل مكثف لمدة 7 أيام.

وأكدت الأكاديمية في بيان صادر عنها اليوم، أنّ البرنامج التدريبي يحتوي على عدة محاور مهمة، بينها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت، وربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية.

وأوضحت الأكاديمية، أنّ أحد سفراء منتدى شباب العالم، سيحاضرهم لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء وجودهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، وسيتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، لبناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وجرى تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى خلال يناير 2018، وتخريج 79 متدربا في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في 26 محافظة، وبدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الحالي وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.