"الأسمرات" يستقبل وفدا من الأكاديمية الوطنية للتدريب

استضاف قصر ثقافة تحيا مصر بحي الأسمرات، وفدا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لرؤية التجربة الناجحة للتنمية الثقافية لأهالي الأسمرات، وتعزيز دور وزارة الثقافة في بناء الوعي الثقافي والبيئي والجهود المبذولة من الهيئة العامة لقصور الثقافة في إيجاد حراك ثقافي فني بالمنطقة.

وتضمنت الزيارة ورشة حكي عن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، تناولت نشأته وحياته، وأخرى عن روح أكتوبر لبث روح الحماس والوطنية في نفوس الأطفال بشرح عملية العبور، وأثر صيحة "الله أكبر" على الجنود وتشجيعهم على عملية العبور، ثم فقرة موسيقية للعزف على العود وأغنية "باسم الله"، ثم ملحمة وطنية شعرية بعنوان "بكرا أحلى من النهارده"، بهدف تبسيط رؤية 2030، مع ورشة فنون تشكيلية لشرح الفرق بين التصميم والرسم التعبيري من خلال تدريب الأطفال على الرسم، وأخيرا تقديم عرض مسرحي للعرائس عن النظافة والسلوكيات السليمة للحياة اليومية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

قُدمت العروض وسط الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتورة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس حسن الغندور رئيس الحي ومديرة عام فرع ثقافة القاهرة.

على جانب آخر، نظم فرع ثقافة القاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، رحلة لأطفال حي الأسمرات إلى متحف "جاير أندرسون"، ضمن البرنامج الثقافي الأثري، تضمنت ورشة خط عربي مع المدرب رضا الأنور فنان الخط العربي، وورشة تعليم فنون التصوير الفوتوغرافي للمصور حسام زيدان، واختتمت الرحلة بجولة في بيت الكريتليه بالمتحف، الذي يشمل عدة طوابق وينقسم إلى قسم للحرملك للسيدات والسلاملك لاستقبال الضيوف، ويفصل بينهما بهو به نافورة، ويحتوي على عدد كبير من التحف الأثرية التي حرص جاير أندرسون على اقتنائها وهو الشخص مالك المكان والذي أُطلق اسمه على المتحف.