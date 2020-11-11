روسيا: لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا يسجل فعالية بنسبة 92%

أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا بلغت 92%، وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة.

وقال تقرير بالخصوص: "بلغت فعالية لقاح سبوتنيك 92٪ (الحساب استند إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وتم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد 21 يومًا من تلقي المتطوعين التطعيم الأول.

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أن روسيا ستسجل قريبًا لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا، مضيفًا أن كل اللقاحات الروسية ضد كورونا فعالة، وذلك فى تصريحات أمس وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكانت روسيا أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" والثاني"إيبيفاك كورونا"

وقالت مديرة البحوث الطبية بالصحة الروسية، أوكسانا درابكينا،مساء أول أمس أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في" لدى المواطنين الذين تم تطعيمهم، تظهر أن فاعلية المستحضر تزيد على 90% كما أن ظهور لقاح فعال آخر هو بشرى سارة للجميع وفقال لوكالة أنباء سبوتنيك.

وكانت شركتى "فايزر" و"بيونتيك"،أعلنا مساء أول أمس بأنَّ اللقاح ضد "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.