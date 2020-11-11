"الزراعة": أسعار الطماطم تنخفض إلى 2.5 جنيه بنهاية نوفمبر

قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن أسعار الطماطم ستعاود الانخفاض قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد طرح العروة الخريفية في الأسواق.

وأضاف "البحراوي" في تصريحات لـ"الوطن"، أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم ظاهرة تحدث كل عام بسبب عدم وجود أصناف تتحمل ارتفاع درجة الحرارة والإضاءة المرتفعة في أشهر الصيف في يوليو وأغسطس، وبالتالي لا تظهر إنتاجية في السوق في شهر في شهر نوفمبر ونهاية أكتوبر، لافتًا إلى أن العروة الخريفية المقبلة غزيرة الإنتاج، ويتوقع أن ينخفض سعر الطماطم فيها إلى 2.5 جنيه.

وأشار إلى أن الطرح يتم سنويًا، حيث تستقبل منافذ وزارة الزراعة كميات كبيرة وتطرحها على المستهلكين وتُطرح كذلك في الأسوق، وهناك لجان متابعة تقوم بنشرها إدارة الخضر في الحقول على المحاصيل المنزرعة في فصل الخريف، والنتائج مبشرة والمحصول غزير، كما يتم المرور على 27 صنف منها الكوسة والباذنجان والخيار والكوسة والكرنب والفلفل والفاصوليا.

وأضاف أن هناك لجانًا تقوم بتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، وغرف عمليات لتلقي شكاواهم، حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم، فضلًا عن متابعة جميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلي.

وارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق، ووصل الكيلو إلى 10 جنيهات، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.