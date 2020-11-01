الطماطم مرتفعة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سجّلت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا في سوق العبور خلال بداية تعاملات اليوم، الأحد 1 نوفمبر الحالي، فيما سجّلت الطماطم ارتفاعًا ليتراوح سعر القفص بين 100 إلى 180 جنيهًا، ما أدى إلى ارتفاع سعر القطاعي مقارنة بتعاملات أمس السبت، وذلك وفقًا لأحد تجار الجملة بسوق العبور.

وترصد "الوطن" متوسط أسعار الجملة للخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للسوق على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الطماطم: تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

البصل: يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلو.

الكوسة: يتراوح كيلو الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الجزر: يتراوح كيلو الجزر بين 3.5 و5 جنيهات.

الفاصوليا: يتراوح كيلو الفاصوليا بين 3.5 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الرومي: يتراوح الكيلو بين 1.5 و2.5 جنيه.

الملوخية: يتراوح الكيلو بين 2 إلى 3 جنيهات.

الفلفل الألوان: يتراوح الكيلو بين 18 إلى 22 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 1.75 و2.75 جنيه للكيلو.

البسلة: تتراوح بين 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

الثوم: يتراوح كيلو الثوم بين 23 إلى 27 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

التين البرشومي: يتراوح كيلو التين بين 6 إلى 9 جنيهات.

الجوافة: يتراوح الكيلو بين 3 إلى 6 جنيهات.

الرمان: يتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو.

الكانتالوب: يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

الكمثرى: يتراوح كيلو الكمثرى الخشابي بين 7 إلى 13 جنيهًا، فيما يتراوح كيلو الكمثرى الثلاجة بين 9 إلى 15 جنيهًا.

البرتقال: يتراوح كيلو البرتقال البلدي والسكري بين 5 إلى 11 جنيهًا، فيما يتراوح البرتقال أبو سرّة بين 3 إلى 4.5 جنيه.