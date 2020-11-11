أخصائي أمراض رئة: لقاح فايزر المُنتظر يمنع الإصابة بكورونا 3 سنوات

قال الدكتور عبدالمنعم حميد، أخصائي أمراض الرئتين والعناية المركزة وزراعة الرئتين، إنّ توفير لقاح فايزر لفيروس كورونا المستجد يقلل معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا الى أنّ أخذ اللقاح سيمنع من التعرض للإصابة بالفيروس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأضاف حميد، لـ"الوطن"، أنّ الأطفال لا ينصح لهم بأخذ اللقاح حتى حال توافره، مشيرا الى أنّ أي لقاح يتم الإعلان عنه يحتاج مزيد من الوقت للتأكد من أمور عدة، بينها مدى مأمونتيته وفعاليته وقدرته على القضاء على المرض نفسه، والأهم هو ثمنه والكمية المتاحة التي تتوافر للعالم كله.

وأضاف أخصائي الصدر، أنّ هذه الفترة تشهد زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا في أنحاء العالم، والجميع مطالب أكثر من أي وقت مضي بالتقيد بتدابير السلامة والأمان والوقاية، وهي ليست مسؤولية مجتمع فقط بل الجميع.

حميد: الكمامة مهمو.. ويجب أن يكون ارتدائها التزام شخصي وليس إجباري

وأكد ضرورة ارتداء الكمامات، وأنّها يجب أن تكون التزام شخصي وليس إجباري، فهي تزيد الوقاية من خطر التعرض بالفيروس بنسبة 90%، ووجّه مجموعة رسائل منها اتباع الإجراءات الاحترازية والتقيد بقواعد النظافة والتعقيم بالمعقمات، وإن لم تتوفر فغسيل الصابون لمدة 20 ثانية، وعدم المصافحة والعناق والتقيد بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة أقلها مترا ونصف المتر بين الأشخاص، وعدم اكتظاظ المصاعد ووضع الكمامات فيها كما هو الحال في المواصلات العامة.

ولفت إلى أهمية تجنب الزيارات غير الضرورية، وعدم تبادل الزيارات بين الأطفال وكبار السن تجنبا لنقل العدوى، واتباع التعليمات في المساجد بشكل صارم، ويفضل عدم قدوم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتجنب الاجتماعات واللقاءات غير الضرورية، وحال الضرورة القصوى فيجب التقيد بالتعليمات للوقاية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.