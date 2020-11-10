لميس الحديدي: التصنيع هو الحل الوحيد لتوفير لقاح فيروس كورونا للمصريين

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه يبدو أن التصنيع هو الحل الوحيد لتوفير لقاح فيروس كورونا للمصريين، لأن كل دولة تصنع اللقاح وتقدمه لمواطنيها، وهناك شكوك حول اتفاقية التوزيع العادل للقاحات.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، أن مصر لن تكون من الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح، وحتى لو طُبقت اتفاقية التوزيع العادل، ستحصل على اللقاح في النصف الثاني من عام 2021، ولذلك فإن التصنيع داخل مصر أمر مهم.

وتابعت، أن مصر لديها خبرة طويلة في صناعة الأدوية، ولكن مجال اللقاحات يعتبر أمرا جديدا عليها، إلا أنه يجب عليها أن تخوضه لتوفير اللقاح للمصريين.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و 6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.