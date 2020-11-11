باحث بجامعة بنسلفانيا يتوقع طرح لقاحات كورونا مطلع 2021

قال الدكتور محمد صلاح الباحث في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، إن هناك نوعين للأجسام المضادة، يعتبر نوعها الأول المعروف باسم الأجسام المضادة المانعة هو أكثرها تميزا حيث يستطيع التخلص من فيروس كورونا قبل أن يدخل الخلايا، لافتا إلى أنه من المتوقع توفير لقاحات كورونا خلال شهور قليلة جدا مع بداية العام الجديد 2021.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة عبر تطبيق "zoom" من الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن لقاح شركة فايزر الأمريكية هو أول لقاحات كورونا التي تثبت فاعلية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، إذ يكون مفيدا في تقليل حدة المرض.

وتابع، "لا يوجد مرض معد في التاريخ استطاع العالم أن يقضي عليه تماما إلا من خلال التطعيم أو اللقاح، حيث يتدرب الجهاز المناعي على إفراز الأجسام المضادة قبل أن يصاب الجسم بالمرض وهو ما يمثل نوعً من أنواع حماية الإنسان".

وأردف، أن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت مليارات الدولارات بداية من شهري مارس ومايو الماضيين من أجل إنتاج لقاحات، مؤكدا أن لديها نحو 4 أو 5 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة.

بعد نبأ "فايزر".. إلى أين وصلت لقاحات كورونا الأخرى؟

تسابق العديد من شركات الأدوية الزمن لإكمال التجارب السريرية الخاصة بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتكون الأولى في الحصول على موافقة الإنتاج.

وينظر المراقبون وصانعو السياسات إلى أن لقاحا آمنا وفعالا ضد كورونا سيساهم في إعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، بعد أن تسببت الجائحة في تأثيرات سلبية وأحيانا مدمرة على اقتصادات دول العالم، بحسب "سكاي نيوز".

وبلغت كل الشركات تقريبا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي تعد آخر خطوة، قبل عرض اللقاح على المؤسسات الكفيلة بإصدار التراخيص والتصريحات اللازمة للإنتاج والتوزيع الواسعين.