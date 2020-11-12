قبل ما تشتري "مستعمل".. تعرف على التزامات البائع وحق الزبون

انتشر خلال الآونة الأخيرة عدد كبير من التطبيقات التي تتعامل في بيع المنتجات المستعملة، ورغم ما حققته تلك التطبيقات من رواج، إلا أن هناك ضوابط ومعايير تقع على البائع لضمان حماية حق المستهلك قبل شراء السلعة.

وتضمن قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، عددا من الاشتراطات لحفظ حقوق المستهلك وذلك من خلال عدد من الاشتراطات الواجب توافرها، وفى حالة عدم توافر هذه الاشتراطات يكون هناك مسئولية تضامنية على المورد.

وفقًا لما ورد في قانون حماية المستهلك، فإنه في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك:

- حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرة من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.

- وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب آی منهما.

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعالا تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما نص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وأيضا الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، وكذلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.