حماية المستهلك: غرامات التلاعب في الجمعة البيضاء تصل إلى 2 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم معاقبة أي تاجر يخدع المستهلك فيما يتعلق بتخفيضات ما يسمى بـ "الجمعة البيضاء"، بغرامة تتراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الجهاز طالب المستهلكين بالإبلاغ حال وجود أي تلاعب من جانب التجار، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المنصات المحلية.

وأوضح أن الجهاز كلف جميع فروعه وأعضاء الضبطية القضائية بملاحقة الإعلانات المضللة ومتابعة المنتجات المعروض للتأكد من جودتها وسعرها بجانب عمل المرصد الإعلامي للجهاز الذي يتابع الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز ينسق مع الغرفة التجارية لمتابعة الحالة في الجمعة البيضاء وسيتم رصد الإعلانات على القنوات الفضائية المخالفة وفي حال وجود مخالفات سيتم مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لإيقاف هذه القنوات لكن الأزمة تكمن في بث بعض القنوات من على أجهزة محمولة "لابتوب" الأمر الذي يصعب من إيقافها بشكل دائم.