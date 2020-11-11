"حماية المستهلك": أطراف تسعى لإخفاء الكمامات من السوق لإحداث أزمة

أعلن جهاز حماية المستهلك، تكثيف حملاته الميدانية والتفتيشية بشكل يومي، للتأكد من توافر الكمامات في الأسواق، مع زيادة الإقبال عليها بالتزامن مع زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا اليومية في مصر.

وأكد الجهاز أن مهمته هي التأكد من توافر وطرح الكمامات والأقنعة، سواء في الصيدليات أو في المتاجر والأسواق، خاصة مع تأكيد اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع زيادة إصابات كورونا وعلى رأسها ارتداء الكمامات

وشدد الجهاز على أن مهمته الأساسية هي التأكد من عدم وجود أي حملات تهدف لإحداث نقص في الكمامات أو المطهرات الطبية بالأسواق، خاصة أن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الإقبال الكبير في وقت الاحتياج من أجل إخفاء البضائع لإحداث أزمة، ومن ثم إعادة طرحها مرة أخرى وقت الأزمات.

وأوضح الجهاز، أن هناك تعاونا مع كل أجهزة الدولة، في حركة بيع الكمامات، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح بفضل هذا التعاون في التوصل لمصانع كثيرة جدًا تحت "بير السلم" تقوم بإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات.

وذكر أن بعض المصانع كانت تضع قماشًا أزرقًا للإيحاء بأنه فلتر، كاشفًا عن أن الكمامات المضروبة ما زالت موجودة، لكن بنسبة أقل كثيرًا.

تحذير من العروض الوهمية قبل 48 من الجمعة البيضاء

في الإطار ذاته، حذر جهاز حماية المستهلك كافة الموردين "المصنعين والبائعين ومقدمى الخدمات" من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين، فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى.

وشدد الجهاز على العمل بجد في مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة، للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، كما سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.