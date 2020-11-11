الغرفة التجارية الأمريكية: التعاون مع واشنطن لن يتأثر بتغيرات "البيت الأبيض"

استبعد الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وجود أية متغيرات جذرية في العلاقات المصرية الأمريكية، في ظل وجود إدارة أمريكية برئاسة الديمقراطي جو بايدن، خلفا للجمهورية دونالد ترامب، وقال إن التجارة والاستثمار قائمين بغض النظر عن من يشغل البيت الأبيض.

وأكد أن مصر يوجد بها أكثر من 1300 شركة أمريكية في مصر، سواء كبيرة أو صغيرة، وأنه منذ توقيع اتفاقية السلام في 1979 وما تبعها من إنشاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، زاد حجم وعدد الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين المصري والأمريكي بشكل كبير جدا.

وأشار كامل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم – عبر تطبيق زووم – إلى أن حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة أيضا العام الماضي وصل 8.6 مليار دولار، وهو أكبر رقم في إفريقيا، وعلى مستوى الشرق الأوسط نحن في المركز الخامس في إطار التجارة.

وأضاف أن الغرفة لا علاقة لها بتعاقب الإدارات الأمريكية، وتتعامل مع كل الممثلين لكل الأطراف الفاعلة في الولايات المتحدة، موضحا أن دور الغرفة ثابت وهو تشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مضيفا: "نمثل صوت القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل بما يحسن الاقتصاد المصري".

وأوضح كامل أن الغرفة في تواصل دائم مع كل الأطراف سواء ديمقراطيين أو جمهوريين، وأن دور الغرفة مستمر، ولم يتوقف، ولن يتوقف الفترة المقبلة، خاصة أن قصص الإصلاح الاقتصاد التي قامت بها مصر تحتاج إلى المزيد من التسويق والتعريف.

وكشف أنه سيتم تنظيم بعض اللقاءات الافتراضية في منتصف ديسمبر مع الشركات الأمريكية، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتجاه للانكماش من جانب الشركات الأمريكية، بل على العكس فإن أغلب الشركات الأمريكية لديه رؤية وتخطيط لزيادة فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، كما أنه لا يوجد أي تغييرات في تلك الخطط.