فيديو.. أطماع أردوغان قد تواجه حائط صد قويا بعد فوز جو بايدن

بفوز الأمريكي من الحزب الديمقراطي جو بايدن بمنصب "سيد البيت الأبيض"، تّعود إلى الواجهة تصريحاته بشأن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فقد وصف بايدن خلال حملتهالانتخابية، وتحديدا في شهر أغسطس الماضي، الرئيس التركي بـ"المستبد"، ووعد بأنه سيشجع ويدعم المعارضة التركية لـ"مواجهة أردوغان".

وأوضح تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن بايدن وعد بذلك، وأن يتم الإطاحة بأردوغان ليس من خلال انقلاب، ولكن عن طريق الانتخابات، فجو بايدن أكد أنه "سيغير طريقة اللعب" مع الأتراك، والولايات المتحدة بحاجة للعمل بجدية أكبر مع الحلفاء من أجل إيقاف وعزل أفعال أردوغان في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن تحركات أردوغان كثيرة لا سيما في شرق المتوسط، حيث يتغول على حقوق قبرص واليونان، طمعا في ثروات النفط والغاز الهائلة، كما أن أمريكا لديها مشاكل أخرى مع تركيا، مثل تشغيل منظومة صواريخ إس- 400 روسية الصنع، التي بسببها حذرت واشنطن أنقرة من "عواقب وخيمة".

هذا يأتي بالإضافة إلى السياسة التركية العدوانية في المنطقة والتدخلات في سوريا والعراق وليبيا وغيرها، تلك العدوانية تخطت حدود المنطقة إلى كاراباخ بدعم أذربيجان عسكريا في نزاعها مع أرمينيا بايدن لم يخف قلقه بشأن التطورات في تركيا، وأكد أنه سيتعامل بمنهجية مختلفة تماما ضد أردوغان.