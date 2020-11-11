"ضد الغلاء": بلاك فرايداي "وهم".. واللي عاوز تخفيض بجد يروح الوكالة

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر غير حقيقية، قائلًا: "عروضها وهمية، اذا ما قورنت بدول العالم".

وأضاف "العسقلاني"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "البلاك فرايداي" مش موجود في مصر، وهي محاولة لتقليد العالم الغربي، زي التقليعة الجديدة اللي ظهرت منذ سنوات وبنحاول نركب الموجة"، حسب قوله.

وتابع: "منذ ظهور ما يسمى بالجمعة البيضاء في مصر، وأنا أتابعها بشكل مستمر، وهو بعيد تمامًا عما يتم تطبيقه في الدول الخارجية"، مؤكدًا أن التخفيضات الوهمية ليست في المحال التجارية فقط، بل أيضًا عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأشار رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إلى أن دول أوروبا وأمريكا تطبيق "البلاك فرايداي" بالفعل، حيث تجد محال تجارية تبيع القطعتين والثلاث بنفس ثمن القطعة الواحدة.

وأكد "العسقلاني"، أن التخفيضات الحقيقية موجودة في سوق الوكالة ببولاق أبو العلا، قائلًا: "اللي عاوز تخفيض حقيقي يروح الوكالة"، لافتًا إلى أنه ليست هناك عقوبة على المخالفين في تطبيق تخفيضات البلاك فرايداي في مصر، حيث أنه غير خاضع للقانون".

وقال إن تخفيضات موسمي الشتاء والصيف تخضع للقانون، وهناك مراقبون من وزارة التموين والتجارة الداخلية يقومون بالرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين.

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة التخفيضات الوهمية في الـ"بلاك فريداي"

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة "بلاك فريداي"، موضحاً أن موسم التخفيضات بدأ يستغله البعض بتخفيضات غير حقيقة من خلال جذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.

وأضاف "فرج"، أن الجهاز نبه على المستهلك، وسيتم فرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه حال الترويج لتخفيضات وهمية.

وقال الجهاز، فى بيان الأحد، إن ذلك يأتى في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.