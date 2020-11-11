رئيس الجالية المصرية باليونان: وضعنا أفضل كثيرا خلال سنوات حكم السيسي

قال أحمد عطية، رئيس الجالية المصرية في اليونان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأثينا اليوم لها تأثير اجتماعي وسياسي وثقافي كبير جدًا لم يحدث منذ ما يقارب 40 عامًا، وهو عمر وجود الجالية المصرية هناك منذ عام 1970.

وأضاف رئيس الجالية، لـ"الوطن"، أن المصريين شعروا بتغير ملحوظ في السنوات الأخيرة في تعامل الشعب اليوناني والحكومة، فحتى التسعينيات كان للجالية المصرية شأن هناك خاصة مع اليونايين الذين عاشوا في مصر، وتطور الأمر لدعوات ثقافية واجتماعية كإقامة مؤتمرين في مدينتي كافالا والأسكندرية عامي 2018 ـ 2019 تحت شعار "الصداقة المصرية اليونانية".

وجاء ذكر مصر في الصحف اليونانية يوميا من بين الإيجابيات التي أشار إليها رئيس الجالية المصرية الناتجة عن الطفرة في العلاقات التي حدثت منذ تولي الرئيس السيسي وبعد زياراته لأثينا، وتعمق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ولفت "عطية" إلى وضوح ذلك في طلب الشركات اليونانية للعمالة المصرية، عكس ما عانوها منه على مدار نحو 10 سنوات قبل عام 2013.

ويذكر، أن الجالية كانت حلقة وصل بين رجال أعمال يونايين ونظرائهم في مصر، حيث أجريت اتصالات بين 7 شركات يونانية والمكتب التجاري المصري في أثينا وكذلك بمصانع في منطقة العاشر من رمضان بمصر.

وكانت الجالية المصرية في اليونان أنهت تحضيراتها لاستقبال الرئيس السيسي في وسط ميدان أثينا أمام البرلمان، إلا أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا حالت دون ذلك، حسب تصريح رئيس الجالية، ويحاولون التنسيق لعقد لقاء مع الرئيس قبل انتهاء زيارته لليونان.

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليونان

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، إضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة، عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى، في كل أنحاء الجمهورية.

رئيسة اليونان تقلّد السيسي أعلى وأقدم وسام والرئيس يمنحها قلادة النيل

وقلّدت رئيسة اليونان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان، كما منحها الرئيس وسام قلادة النيل العظمى، وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز"، على لسان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.