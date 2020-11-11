مكافحة الإرهاب والتطرف على مائدة مباحثات السيسي ونظيرته اليونانية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وجرى استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية، بحضور وفدي البلدين، أعرب في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليوناني، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، كما أعرب عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر، وقدّم الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الرئيسة اليونانية أعربت عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والممثلة في وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة في مصر واليونان.

وأعربت الرئيسة اليونانية، عن خالص تقديرها لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان على مختلف المستويات، وهي المواقف النابعة من الدور القيادي الرصين لمصر في المنطقة والذي يحظي باحترام المجتمع الدولي باسره، مؤكدةً حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وتحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات الرؤى، فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث استعرض الرئيس جهود مصر في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وجرى التوافق على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة العابرة للحدود.