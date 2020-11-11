العثور على جثة شاب دون رأس في قنا.. والسبب خلافات ثأرية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا على جثة شاب مقطوعة الرأس، ومصابة بطلق ناري، في منطقة زراعات القصب بدائرة مركز بنجع حمادي، شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب يُدعى "محمود ت."، مقيم بقرية "النجاحية"، مقطوعة الرأس ومصابة بطلق ناري، داخل زراعات القصب بالقرب من قرية "البرارة"، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث المركز، إلى مقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث أن خلافات ثأرية بين عائلة القتيل وعائلة أخرى بقرية "النجاحية"، سبب ارتكاب الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.