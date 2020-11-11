معتز مطر يسب السديسي وعلماء المسلمين "عشان الإخوان".. ومواطنون: خاين

أصيب إعلاميو جماعة الإخوان الإرهابية، بحالة من الجنون والهلع بعد إصدار هيئة كبار العلماء بالسعودية، بيان مساء أمس، تتضمن أن الإخوان جماعة إرهابية، وتهدف إلى هدم استقرار الدول العربية، وتمارس الإرهاب وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وزعم الإعلامي الهارب معتز مطر خلال برنامجه عبر قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا، أن "السعودية تحاول استغلال ما يحدث في الوطن العربي"، وسب الشيخ عبد الرحمن السديسي، والتحريض الشعوب العربية ضد أنظمة الحكم داخل البلاد.

كما زعم الهارب معتز مطر، أنه لا توجد علاقة له بجماعة الإخوان قائلا: "علاقتي بالإخوان زي اللغة الصينية"، وفي الوقت نفسه، دافع الهارب عن جماعة الإخوان، ووصفهم بجماعة التي تحافظ على الدين والأوطان العربية على حد قوله.

كبار السعودية والإفتاء: الإخوان جماعة إرهابية وتسعى لنشر الفوضى

وكانت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أصدرت بيان، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

من جانبه، كان أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن فشل مخططات ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية لنشر وإثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع وتعطيل حركة التنمية وبناء الدولة؛ يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول القيادة السياسية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة المصرية، وعدم الاستماع مطلقًا لدعاة التخريب والعنف والدمار.

تعليقات الهارب تستفز مشاعر المسلمين علي السوشيال ميديا

وآثار تعليق الإعلامي الهارب، غضب الكثير من المسلمين في أنحاء العالم العربي بعد سبه لهيئة كبار العلماء والشيخ عبد الرحمن السديسي.

وعلق حساب يحمل اسم إبراهيم علي قائلا: "طز فيك يا معتز، كلامك ما يحرك ولا يأثر أحد، المضحك في الأمر، معتز يتكلم كأنه هو كان جنب ميركال.. وهو يسمع الكلام فقط"

كما علق حساب يحمل اسم إبراهيم نايل: "طيب هي بتحكي انها ليست ضد الإسلام، وإنما ضد جماعات مسلحة تنتمي للإسلام المتشدد، وهذا من حق كل الدول، أن تحمي نفسها من العنف والذبح والقتل باسم الدين، ديننا دين سلام وتسامح وانسانية وعدالة".

فيما أضاف حساب آخر: "فعلآ جماعة الإخوان المسلمين أنهم منظمة إرهابية صناعة أمريكا وإسرائيل، لتدمير وتمزيق الدول العربية والإسلامية، ويزرعون الفتن بين المسلمين سنة وشيعة".

سامح عيد: "لا بد من محاسبة هولاء الخونة"

وفي سياق متصل، قال سامح عيد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تصنيف جماعة الإخوان بـ"الإرهابية" من هيئة كبار العلماء تعتبر ضربة جديدة للجماعة، التي تدل على أنها لا تمس للإسلام بصلة، من خلال علماء كبار في الدين، وأنها تسعى وراء مصالحها وأهدافها فقط.

وأضاف ربيع في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجماعة تواصل تحريضها ضد الدول العربية والإسلامية عبر أبواقها الإعلامية، من خلال إعلامي القنوات الإرهابية.

وأوضح أنه لابد من محاسبة هؤلاء الخونة، لسبهم هيئة كبار العلماء الذين يمثلون الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن هذا يعتبر جرح لمشاعر المسلمين داخل الوطن العربي.