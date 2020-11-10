باحث: تعويل الإخوان على الديمقراطيين معادلة غريبة وعبثية

قال الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تصنيف هيئة كبار العلماء بالسعودية "الإخوان" كجماعة إرهابية شيء جيد جدا، نظرا لأنه التيار التقليدي الرسمي للمملكة، وصدر بعد الجرائم الكبيرة التي تقوم بها الجماعة في اليمن ضد التحالف العربي.

وأضاف "فرغلي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الجماعة الإرهابية تتعاون مع جماعة الحوثي ويحتلون مدنا وقرى، ويتركوها للحوثيين كما أنهم أفسحوا المجال للقاعدة، وبيان كبار العلماء صدر في وقت حاسم في الملف اليمني والداخل السعودي.

وأشار إلى أن الجميع شهد التجربة المصرية وسقطوط الجماعة وعُزل مرسي، لافتا إلى أن تعويل أفراد الجماعة على عودة الديمقراطيين للحكم بالولايات المتحدة، معادلة غريبة وعبثية، موضحا أن مثل هذه الأحاديث تهدف لرفع الروح المعنوية للجماعة بعدما شهدت انشقاقات وصراع الأجنحة بين مكتب أنقرة ومكتب لندن.

ورغم فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك بعض الترتيبات التي ينبغي إجراؤها حتى يصبح رسميا الرئيس الـ46 لأمريكا.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية نتائج متقاربة بين المرشحين دونالد ترامب، وجو بايدن، تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعّد "ترامب" مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات بتزوير الانتخابات.

وسيتم بحلول 8 ديسمبر الانتهاء من جميع عمليات إعادة فرز الأصوات على مستوى الولايات، والبّت في الطعون القضائية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ويعقد مجلسا النواب والشيوخ في 6 يناير المقبل، جلسة مشتركة لفرز الأصوات الانتخابية، وإذا حصلت بطاقة واحدة على 270 صوتا انتخابيا أو أكثر، يعلن رئيس مجلس الشيوخ، نائب الرئيس حاليا مايك بنس، النتائج.

وإذا لم يفز أي من المرشحين الرئاسيين بما لا يقل عن 270 صوتا انتخابيا، يمكن لمجلس النواب أن يقر بنتيجة الانتخابات، بناء على التعديل الثاني عشر لدستور الولايات المتحدة، وإذا تطلب الأمر، يمكن أن يتم انتخاب الرئيس من خلال تصويت الأغلبية.

وفي 20 يناير 2021 يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في يوم التنصيب، ويرحب الرئيس المنتهية ولايته بالرئيس المنتخب في البيت الأبيض.

وفي احتفال يحضره جميع الرؤساء السابقين الأحياء للولايات المتحدة، يقسم الرئيس الجديد يمين المنصب، ويرأس هذا الاحتفال رئيس المحكمة العليا، وهو جون روبرتس حاليا.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات رغم الإعلان عن فوز بايدن، حيث يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ41233 وكذلك الأمر في نيفادا بواقع 27530، علما أن لهاتين الولايتين 26 صوتا في المجمع الانتخابي.