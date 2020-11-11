تظلم 3 مرشحين خاسرين على نتائج الانتخابات في بورسعيد

تقدم ثلاثة مرشحين للنواب بالدائرتين الأولى والثانية على المقعد الفردى في بورسعيد بتظلمات على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية، للمستشار محمد البندارى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بعد إعلان النتيجة.

تقدم بتظلم فى الدائرة الأولى"محمد فكرى محمد" مرشح مستقل، و"سامى محمد محمد" مرشح مستقل، فيما تقدم بالتظلم للدائرة الثانية "إبراهيم إبراهيم يوسف" مرشح حزب المصريين الأحرار وقدم المرشحون تظلم على نسبة التصويت للمرشح الفائز بالجولة الأولى "عاطف عبد الخالق متولي" رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة قناة السويس ومرشح عن حزب حماة الوطن وطلبوا إعادة النظر فى نسب التصويت الموجهة للمرشح حيث أنه من ضمن العاملين بهيئة قناة السويس ورئيس اللجنة النقابية العامة للعاملين بالهيئة ويحتكم على قاعدة عمالية ضخمة بخلاف الجمعيات الخيرية التى تدار بمعرفته وتخص بالذكر أنه رئيس حزب حماة الوطن ويمتلك من الداعمين والمؤيدين ما يفوق نسب التصويت لما يمتلكه المرشح من أعداد المؤيدين والمحبين له.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحكمة بورسعيد الابتدائية للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي أعلنت عن نتيجة الانتخابات على مقاعد الفردى بحصول طارق حسن عمار، مرشح حزب مستقبل وطن على 10350 صوتا بنسبة 22.58 %وسامى عامر 4791 صوتا بنسبة 10.45% وبذلك يتنافس المرشحان على الإعادة.

كما أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الدائرة الثانية بفوز أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب بالمجلس السابق بـ 35 ألف صوت ضمن 20 مرشحا فى الدائرة على المقعد الفردي بفارق حوالى 13 ألف صوت عن منافسه الحسينى أبو قمر مرشح حزب الشعب الجمهوري.