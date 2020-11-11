ندوة لـ"الأعلى للثقافة": الانتخابات وسيلة لممارسة المواطنة

نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الانتخابات والمواطنة وحقوق الإنسان"، والتي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس ومقررها الدكتور فتحي فكري.

وشارك في الندوة الدكتور إبراهيم إلياس، أستاذ القانوني الدولي، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والدكتور محمد شوقي عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والممثل القانون للقائمة الوطنية "من أجل مصر"، والدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور فتحي فكري، إنّ "الحقوق السياسية من أهم حقوق الإنسان، إذ تؤدي إلى اشتراك المواطن في الحكم، فأنا لا أختار القاضي الذى يحكم في قضية أنا فيها، ولا أختار الموظف الذي يؤدي لي الخدمة، ولكن أختار المشرع"، وأكد ضرورة تدريس فكرة المواطنة في المدارس حتى يتربى الفرد على عدم التفرقة، وأن يدرك أن الشعب المصري نسيج واحد.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أنّه جرى توجيه ضربة قوية لجماعة الإخوان والفكر المتطرف، ويجب علينا كـ"إعلام، ومجتمع مدني، وحكومة" ترسيخ فكرة المواطنة، وأكد ضرورة تعليم التلميذ الصغير في فصل المدرسة أنّه لا فرق بين ذكر وأنثى ولا فرق بين مسلم ومسيحي فشواهد التاريخ كثيرة التي تؤكد مدى العلاقة والترابط بين المسلمين والمسيحيين.

وقالت الدكتورة ميرفت التلاوي، إنّ أهمية المحليات كبيرة ولا تقل أهمية عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فالمحليات هي التي يمكنها التعرف على مشكلات الشارع والريف والمدن بشكل أكبر، كما أنّ قضايا المرأة والطفل المعاق ليست قضايًا هامشية كما يراها بعض الناس، ومن الضروري التوازن بين النمو السكاني وميزانية وعائد الدولة، وأنّ حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ ككل فلا يمكن أن يؤخذ منها جزء دون جزء، وأشارت أيضا إلى أنّه لا يمكن أن نتكلم عن الحق الانتخابي فقط ولكن يجب أيضا أن نتكلم عن حق التنمية.

وقال النائب سيد عبدالعال، إنّ العملية الانتخابية هي انعكاس للعوامل الثقافية والاجتماعية، وأنّ الحق في التنمية مثل "التأمين الصحي الشامل" من خلال برنامج صحي واحد لكل المواطنين، وأنّ حقوق الإنسان ليست مسألة تتعلق بإصدار قانون فقط، ولكن أيضا هي ترتبط بالعهود الدولية، فيوجد عهود دولية لحقوق الإنسان وهي من الأسس المهمة للالتزام بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وأكد ضرورة إعمال حقوق المواطنين بجوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية والمالية وغيرها، كما أنّ الانتخابات هي انعكاس للثقافة الموجودة في المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد شوقي عبدالعال، أنّ الانتخابات وسيلة لممارسة المواطنة وهي حق من حقوق الإنسان، فالمواطنة أمر في غاية الأهمية بلا شك، ويجب الاختيار بجدية وإعطاء الصوت للأفضل، ويوجد منافسة قوية في المرحلة الحالية بين الأحزاب، وتحدث عن نظام القائمة الوطنية الموحدة، فالمواطنة هي حق من حقوق الإنسان، وأنّ الانتخابات هي وسيلة من الوسائل التي هي مظهر من مظاهر المواطنة وهو حق من حقوق الإنسان.

وقال الدكتور إبراهيم إلياس، حول الحياة السياسية في مصر: "نحن أول دولة عربية في الحياة النيابية القديمة، وأنّ لكل شخص حق المشاركة في الانتخاب وفقا لوثيقة الأمم المتحدة".