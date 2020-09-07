رئيس التحرير

محمود مسلم

أمين "الأعلى للثقافة" ينعى عايدة كامل: إلى جنة الخلد يا أغلى الناس

تشييع الجنازة الساعة 12.30 بعد ظهر اليوم من أمام مستشفى دار الفؤاد

كتب:

إلهام زيدان
10:37 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
الدكتور هشام عزمي- أمين المجلس الأعلى للثقافة

الدكتور هشام عزمي- أمين المجلس الأعلى للثقافة

نعى الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدته الفنانة عايدة كامل التي رحلت اليوم عن عمر ناهز 89 عاما بعد أزمة صحية.

ودون عزمي، على حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، قائلا: إلى جنة الخلد يا أغلى الناس، سيتم تشييع الجنازة الساعة 12.30 من بعد ظهر اليوم من أمام مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر ومنها إلى مدافن الأسرة بطريق الواحات.

اقرأ المزيد:

صور.. هشام عزمي يهدي مقتنيات والده للمركز القومي للمسرح

هشام عزمي يعتمد نتائج مسابقة القومي لثقافة الطفل "اسمع وعبّر"

نقيب المهن التمثيلية ينفي إصابة عايدة كامل بكورونا قبل وفاتها

آخر كلمات الفنانة عايدة كامل قبل رحيلها: يا رب ليس لي إلا أنت

الفنانة عايدة كامل تتعرض لوعكة صحية: "يارب ردني لأسرتي"