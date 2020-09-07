أمين "الأعلى للثقافة" ينعى عايدة كامل: إلى جنة الخلد يا أغلى الناس

نعى الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدته الفنانة عايدة كامل التي رحلت اليوم عن عمر ناهز 89 عاما بعد أزمة صحية.

ودون عزمي، على حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، قائلا: إلى جنة الخلد يا أغلى الناس، سيتم تشييع الجنازة الساعة 12.30 من بعد ظهر اليوم من أمام مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر ومنها إلى مدافن الأسرة بطريق الواحات.