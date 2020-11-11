10 آلاف كمامة مجانية و500 شنطة للطلاب غير القادرين بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وصول 10 آلاف كمامة مجانية إهداءً من إحدي المؤسسات الخيرية وذلك لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن مخازن المحافظة استقبلت الكمامات، صباح اليوم، وجري نقلها إلى المخازن تمهيدا لتوزيعها عن طريق لجنة تضم السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير المساعد.

جاء ذلك خلال تسليم محافظ جنوب سيناء شنط مدرسية للطلاب غير القادرين صباح اليوم بحضور المهندسة زينب بشير، رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر" واللواء مجدي الوصيفي، السكرتير المساعد، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور، وعادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، حيث جري توزيع عدد 500 شنطة مدرسية على الطلاب غير القادرين والمعفيين من المصروفات طبقا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال المحافظ إن المؤسسات والجمعيات الخيرية لها درو اجتماعي كبير في مساعدة المواطنين وهذا هو الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني، وقدم المحافظ الشكر لمؤسسة بنحبك يا مصر علي هذه الهدايا المقدمة لأبناء جنوب سيناء.

من جهتها قالت الدكتورة زينب بشير، رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر" إن سيناء في قلب كل مواطن وأن المؤسسة سعت لتوصيل تلك الهدية إلى أبناء محافظة جنوب سيناء مساهمة من الدور المجتمعي للمؤسسة في خدمة أهالي سيناء، وقدمت الشكر للمحافظ الذي حضر بنفسه تسليم الشنط المدرسية وتوزيع الكمامات.

وقال عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن الشنط المدرسية جري استلامها صباح اليوم وسيجري توزيعها علي الطلاب الغير قادرين طبقا للإحصاء الموجود بالمديرية، وقال إن الإدارات التعليمية بالمدن ستتسلم الشنط وفقا للكشوفات المرفقة تمهيدا لتوزيعها علي الطلاب.