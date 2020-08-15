خالد فودة: شرم الشيخ استقبلت 45 ألف سائح منذ يوليو الماضي

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء "استمرارا توافد رحلات الساحية الخارجية إلى جنوب سيناء"، لافتًا إلى أن"عدد السائحين القادمين إلى المحافظة بلغ 45 ألف سائح منذ يوليو الماضي حتى الآن ".

واستقبل مطارشرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه"جرى تشكيل فريق من مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ لاستقبال السائحين، وتوزيع كتيبات عليهم تتضمن أهم المناطق السياحية بحافظة شرم الشيخ".