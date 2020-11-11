السيسي: نقف بجانب اليونان وندعمها لتجاوز تداعيات الزلزال الأخير

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعازي للشعب اليوناني، على ضحايا المواطنين اليونانيين المتضررين جراء الزلزال الذي وقع مؤخرًا باليونان خاصة في جزيرة ساموس اليونانية، مؤكّدًا تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عنه.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليوناني على هامش القمة المصرية اليونانية، أنَّ مصر تعلم حجم الروابط المميزة بين الشعبين والدولتين، والتفاعل الثقافي والمجتمعي الفريد، وهي الروابط التي أسست علاقة استراتيجية بين الدولتين، ونجحت الإرادة السياسية والعزم المشترك في تطويرها بصورة غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية قبرص، والتشاور حول مختلف القضايا الدولية.

وتابع: "لقائي اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول عمل نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي في كل الأصعدة، خاصة الدفع قدما بكل أوجه التعاون الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بتيسير وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية، وتنمية التعاون والتبادل التجاري، وتكثيف التعاون في قطاع السياحة والطاقة، مع توظيف الزخم الناتج عن القمة الثامنة لآلية التعاون الثلاثي التي عقدت في أكتوبر الماضي".