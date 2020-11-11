بث مباشر.. مؤتمر صحفي بين السيسي ورئيس وزراء اليونان

تقدم الوطن بث مباشر لمؤتمر صحفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال القمة المصرية اليونانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، إضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

وشهدت الزيارة، عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى، في كل أنحاء الجمهورية.

وبحث الجانبان وتبادلا وجهات النظر، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.