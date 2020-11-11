محافظ السويس يشدد على تطبيق إجراءات مواجهة الموجة الثانية لكورونا

شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على جميع الجهات المعنية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية للحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، لبحث استعدادات محافظة السويس لمواجهة المرحلة الثانية لفيروس كورونا المستجد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس .

كما حضر من الجهات المعنية كلا من اللواء أيمن عبد الشافي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن واللواء أشرف إمام نائب عن رئيس هيئة مواني البحر الأحمر والدكتور أحمد البرعي مدير عام الصحة والدكتور أحمد مليجي مدير عام التأمين الصحي وقيادات الصحة والإسعاف ومديري المديريات والجهات المعنية .

وفي بداية الاجتماع وجّه المحافظ مديري مشروع المواقف وإدارة المرور ومشروع الأسواق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات سواء بالمواقف أو الأسواق والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بهذه المناطق وتشكيل لجان لمتابعة لتنفيذ هذه القرارات سواء بوسائل النقل العام والنقل الجماعي.

وقررالمحافظ تشكيل لجانا من مديرية القوى العاملة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية شمال خليج السويس وهيئة مواني البحر الأحمر ومديرية الصحة للمرور على الشركات والمصانع للتأكيد على تطبيق الاشتراطات الوقائية والضوابط العامة داخل الشركات وإعداد تقريرعن تطبيق وتنفيذ هذه الشركات للاشتراطات للحفاظ على العاملين ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ مديرية الأوقاف بالتوعية المستمرة بدور العبادة وتطبيق كافة القرارات المنظمة داخل المساجد وتوعية رواد المساجد من خطورة فيروس كورونا المستجد والإلتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين حفاظا على أنفسهم .

واستعرض مدير عام الصحة خطة المديرية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية العزل المنزلى للحالات البسيطة والمتابعة الطبية للحالات المتوسطة والشديدة التى تحتاج إلى تدخل طبى في إطار بروتوكول وزارة الصحة لهذه الحالات، وكلف صقر هيئة التنمية السياحية بالمرور المستمر على المنشآت السياحية والقرى واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ على دور الجمعيات الأهلية والمجالس المتخصصة والإعلام والمرأة والسكان والهلال الأحمر وضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لعمل ورقة عمل تشمل جميع المناطق لتوعية المواطنين بالخطورة وكيفية مواجهة الفيروس.كما كلف صقر مديري المديريات ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية بتوعية جميع العاملين بمواجهة الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والتأكيد على الالتزام والتوعية المستمرة.وأكد المحافظ على مديرية الصحة والتأمين الصحي ومراكز الإسعاف بالتنسيق المستمر وإعداد تقرير عن الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات بالمستشفيات العامة بهدف الحفاظ على المواطن ومواجهة الفيروس .