وفاة مدير التعليم الإعدادي بكفر الزيات متأثراً بفيروس "كورونا"

كشفت مصادر في مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، عن وفاة مدرس متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد مصدر، طلب من "الوطن" عدم ذكر اسمه، أن المدرس المتوفي يُدعى "ياسر أ."، ويشغل موقع مدير التعليم الإعدادي بإدارة كفر الزيات التعليمية، مشيراً إلى أن توفي اليوم، داخل مستشفى كفر الزيات العام، حيث كان يخضع للعزل بعد إصابته بالفيروس المستجد.

وفي وقت لاحق اليوم، نعت مديرية التربية والتعليم بالغربية الفقيد، داعيةً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجاءت وفاة مدير التعليم الإعدادي بإدارة كفر الزيات التعليمية بعد قليل من الاجتماع الموسع الذي عقدته محافظة الغربية، لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحي، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ترأس الاجتماع اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية لتعظيم التعاون بين مستشفيات الجامعة والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، كما تم التأكيد على تولي مستشفيات الجامعة مسئولية حالات الطوارئ حال زيادة حالات الاشتباه، مع متابعة حالات العزل المنزلية، بالتعاون مع مديرية الصحة.