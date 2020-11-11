عاجل.. الصحة تُطالب بـ7 إجراءات لخفض تفشي كورونا

حددت وزيرة الصحة والسكان، 7 إجراءات ينبغي على المواطنين والحكومة الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكانت الوزيرة عرضت الإجراءات على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، والتي جاءت كالآتي:

1. السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات.

2. الحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبا لزيادة الأعداد وتداعياته على النظام الصحي والاقتصادي.

3. تجنب سوء التهوية والتجمعات.

4. مواجهة طول المدى الزمني للتجمع وضيق المكان وعدم الالتزام بالكمامة.

5. مسافة التباعد من العناصر التي تؤثر سلبا على انتشار الفيروس، ويجب الحرص عليها.

6. ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

7. تقليل البقاء في الأماكن المغلقة.

كانت وزيرة الصحة، قالت إنّه بات من الملحوظ عالميا أنّ أعلى معدل وفيات يكون في شهري ديسمبر ويناير، نظرا لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنّه في ظل الوباء فلابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

وعرضت الوزيرة، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا المستجد في مصر.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، أحدث موقف للقاحات، موضحة أنّه في 9 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة Pfizer وشركة BioNTech أنّ البيانات الأولية تشير إلى أنّ اللقاح كان فعالا بنسبة تزيد عن 90٪ بعد تجربة اللقاح على 43 ألف مشارك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصل شركة لمثل هذه النتيجة، وحصلت الشركتان على تصريح ببدء اختبار اللقاح على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا - وهي أول تجربة سريرية بذلك.

كما عرضت الوزيرة موقف البروتوكولات العلمية والعلاجية عالمياً وشرحت التعديلات الرئيسية المدرجة بالنسخة الرابعة لبروتوكول وزارة الصحة لعلاج كورونا.