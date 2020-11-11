السيسي: الإرهاب ظاهرة عالمية ونرفض توجيه أي إساءات بحق الرموز الدينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأي دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، مشددًا على أهمية إعلاء قيم الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليونانى هامش القمة المصرية اليونانية، أنَّه اتفق مع الجانب اليوناني على الرفض الكامل بتوجيه أي إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة، أو تأجيج المشاعر حول بث الكراهية والتعصب.

وأتمّ كلمته قائلًا: "أتوجه بالتحية لليونان لما تعطوه من اهتمام حقيقي بالعمل على تطوير كافة جوانب التعاون والتنسيق بين مصر واليونان، متمنيًا خالص النجاح المتواصل في قيادة اليونان نحو دوام الاستقرار ومزيد من الرخاء والنجاح".