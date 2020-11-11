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محمود مسلم

بيان كبار العلماء حول "الإخوان الإرهابية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بالسعودية

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الوطن
02:41 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
صلاة الجمعه بالمملكة

صلاة الجمعه بالمملكة

يتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة الجمعة القادمة الحديث أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنحرفة القائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام.

ويتطرق الخطباء إلى البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء حول تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وأهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وذلك بناء على توجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، لخطباء الجوامع.

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