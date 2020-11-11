بعد إلغاء نظام الكفيل.. كيف تحصل على إقامة مميزة في السعودية؟

من منطلق منح مزايا إضافية للمسافرين للسعودية، وفرت المملكة نظام الإقامة المميزة، والذي يعد واحدًا من أهم أنظمة الإقامة بعد اعتماده والعمل به رسميًا في عام 2019.

وتستمد الإقامة المميزة أهميتها من منح حاملها عددًا من المزايا والحقوق التي لا تتوافر في غيرها من أنظمة الإقامة الأخرى بالمملكة، ومنها على سبيل المثال إقامة العمل، وتأشيرة الزيارة، وغيرها من المزايا التي تستعرضها السطور التالية.

أنواع الاقامة المميزة وأسعارها

- إقامة مميزة غير محددة المدة

هي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية، وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال سعودي لمرة واحدة.

إقامة مميزة محددة المدة

هي إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

شروط حصول الفرد على الإقامة المميزة

- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين عامًا.

- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للإقامة المميزة

- رقم الإقامة السعودية في حال كان المتقدم من داخل المملكة العربية السعودية أو سبق له الإقامة في المملكة.

- بيانات جواز السفر وصورة ممسوحة ضوئياً للصفحة الأولى من الجواز للمتقدم والتابعين، وصورة ممسوحة ضوئياً للصفحات التي تحتوي على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية خلال الخمسة عشر سنة الماضية (في حال التواجد داخل السعودية أو سبق له زيارتها).

- بيانات العنوان الحالي وصورة ممسوحة ضوئياً لمستند إثبات السكن الحالي (مثلاً؛ فاتورة خدمات أو صفحة العنوان الوطني).

- بيانات الزوجة والأولاد (في حال كان المتقدم متزوجاً ولديه أولاد).

- صور شخصية للمتقدم والتابعين.

- تعريف بالراتب حديث ومختوم من جهة العمل، ومصدق من الغرفة التجارية في حال كانت جهة العمل داخل السعودية.

- كشف الحسابات المصرفية مختوم من البنك لآخر سنتين من تاريخ التقديم.

- كشف حسابات الاستثمارات مختوم من الجهة المصدرة للخطاب.

- رفع صورة ممسوحة ضوئياً للقوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني، موضح بها أسماء ملاّك الحصص أو الوحدات أو شهادات تثبت تملك الحصص معتمدة من الجهات المعنية.

- رفع صورة ممسوحة ضوئياً لصكوك أو وثائق التملك مصدقة من جهات الاعتماد.

- رفع صورة ممسوحة ضوئياً لشهادة القرض من الجهة المقرضة، الضمانات المصرفية (عند وجود قرض قائم).

- تقديم جميع المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية، أو تكون مترجمة ترجمة معتمدة ومصدقة لأحد هاتين اللغتين.

خطوات تقديم طلب الحصول على الإقامة المميزة

- تقديم الطلب من خلال تعبئة نموذج الطلب، دفع الرسوم من هنـا.

- معالجة الطلب من خلال مراجعة الطلب والمستندات المرفقة.

- إصدار الإقامة المميزة من خلال التحقق من صلاحية التأمين الطبي، ودفع رسوم الإقامة المميزة.