قبل انطلاقها.. تعرّف على مُذيعي قناة "الشرق" السعودية.. بينهم مصريان

تنطلق قناة "الشرق" السعودية، ظهر اليوم الخميس، من مدينة الإمارات، حيث تضم مجموعة من أبرز مُذيعي المنطقة العربية.

وتنطلق قناة الشرق الإخبارية مع قناة تلفزيونية ومنصات رقمية متعددة لتوفير تغطية على مدار الساعة عن العالم العربي وباقي العالم.

وترصد "الوطن" أبرز مذيعي قناة "الشرق الإخبارية وهم كالتالي:

- معتز الدمرداش

أحد أبرز الإعلاميين المتعددي القدرات والمواهب في مصر والعالم العربي، تنوعت تجاربه بين نشرات الأخبار والتغطيات الخاصة والبرامج الحوارية وتنقل بين العديد من المؤسسات الإعلامية الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

- صبا عودة

تُقدم صِبا عودة، البرنامج الصباحي "الصباح مع صِبا"، فهي انضمت للقناة في أغسطس الماضي كمُقدمة أخبار رئيسية ومديرة تحرير للبرامج الاقتصادية.

"صبا" بدأت مسيرتها الإعلامية عام 1993، كصحفية إخبارية في تليفزيون المستقبل اللبناني، قبل أن تنتقل إلى وكالة رويترز العالمية للأنباء، كمراسلة من بيروت، حيث خضعت للعديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الصحافة الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة.

- مايا حجيج

وانضمت مايا حجيج إلى "الشرق" في يوليو الماضي، لتشغل منصب مذيعة برامج اقتصادية، مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال الإعلام والاتصال، عملت خلالها في كبرى المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

قبل انضمام "مايا" لـ"الشرق" شغلت منصب رئيس تحرير ومقدمة برنامج أولى في "مؤسسة دبي للإعلام"، والتي عملت لديها منذ 2012، وسبق لها قبل ذلك العمل لدى قناة "العربية" حيث تولى تقديم أخبار الاقتصاد والأعمال بين عامي 2002 و2011.

- محمد فتحي

انضم محمد فتحي إلى "الشرق" في أغسطس الماضي، ليشغل منصب مذيع أخبار اقتصادية، متوجًا بذلك رحلة مهنية استمرت لأكثر من 15 عامًا أمضاها في مجالات الإعلام والأسواق المالية والأبحاث الاقتصادية.

محمد فتحي، بدأ حياته المهنية عام 2008، بدخوله في صلب النشاط الاقتصادي وحركة أسواق المال عبر عمله لدى شركة "المتداول العربي" المصرية.

- نور عماشة

انضمت نور عماشة إلى فريق "الشرق للأخبار" في سبتمبر 2020، لتتولى تقديم البرامج والنشرات الاقتصادية، مع خبراتها المميزة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجالات أبحاث الاقتصاد والتعليم الجامعي وتقديم البرامج الاقتصادية.

بدأت نور مسيرتها المهنية في مجال الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تحديدا في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث عملت على مجموعة من المشاريع الرائد ة في مجال رصد طرق استخدام الشباب العربي لوسائل الإعلام ومكانة المرأة في الإعلام.

- سعد زغلول

سعد زغلول صحفي متخصص في شؤون الاقتصاد والأسواق المالية، بخبرة تمتد لقرابة 20 عامًا في الإعلام المرئي والرقمي والمطبوع.

عمل في العديد من المؤسسات الإعلامية الاقتصادية الإقليمية والمصرية، وبدأ مسيرته الصحفية عام 2000 مع جريدة "العالم اليوم" المصرية.

- زينة صوفان

انضمت زينة صوفان إلى "الشرق للأخبار" في أغسطس 2020 ، لتطل مذيعة للبرامج الاقتصادية عبر ”اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ“. تحمل زينة معها خبرة تمتد لأكثر عقدين من الزمن في مختلف الميادين الإعلامية وعلى رأسها الإعلام الاقتصادي إضافة إلى التغطيات السياسية الإقليمية والعالمية.

بدأت زينة مسيرتها المهنية عام 1993 كصحافية إخبارية في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل الى وكالة "رويترز" العالمية للأنباء مراسلة من بيروت حيث خضعت لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الصحافة الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة.

- هديل عليان

انضمت هديل عليان إلى فريق "الشرق للأخبار" في يونيو 2020 ، وهي صحفية ومذيعة تمتد خبرتها في المجال الإعلامي إلى أكثر من 15 عاما، تنوعت خلالها تجاربها ما بين إعداد وتقديم البرامج التلفزيوني والإذاعية والتغطيات الميدانية من مناطق الصراع وصولا إلى تقديم نشرات الأخبار.

عملت هديل عليان مذيعة إخبارية ضمن قنوات مجموعة "إم بي سي" وقناتي "العربية" و"الحدث" بين عامي 2011 و2018، وتنوعت مناصبها بين تحرير وتقديم الأخبار الرئيسية والبرامج إلى جانب متابعة الأحداث العاجلة التي عاشتها المنطقة العربية والعالم.

- هبة جلال

انضمت هبة جلال إلى فريق الشرق للأخبار في سبتمبر 2020 متوّجة مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 10 سنوات، عملت خلالها في مجالات الإعلام المرئي والمسموع لدى أعرق المؤسسا ت الإعلامية المصرية والدولية.

وخلال الفترة ما بين 2019 و 2020، عملت هبة جلال مذيعة على شاشة التلفزيون المصري، حيث تولت تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" الصباحي، إلى جانب برنامج "التاسعة" الإخباري الحواري الذي يتناول التطورات السياسية والقضايا الراهنة التي تهم الشارع المصري.