غرفة الصناعات الغذائية تتيح برنامج إلكتروني متكامل للتصدي لكورونا

قال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة تستعد للموجه الثانية من كورونا، من خلال إدخال برنامج الكتروني متكامل للتواصل الفعال بين الغرفة وكافة أصحاب المصالح من الشركات الأعضاء ومختلف الجھات والمؤسسات التي تتعامل معها الغرفة، بما يتيح تقديم الاقتراحات والشكاوي بشفافية وحيادية تامة ومتابعة حلها.

وأضاف "الجزايرلي"، أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح تجربة الاستعانة بالبرنامج خلال الموجة الأولى من الفيروس والتي شهدت تواصل ومتابعة يومية بين أعضاء الغرفة وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي تم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إبان فترة الاجراءات الاحترازية والتي اتخدتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع تفعيل خدمة الخط الساخن للغرفة والمتصلة مباشرة بغرفة عمليات مجلس الوزراء لحل المشاكل المتعلقة بالخامات والتشغيل وقطاع الحبوب والسوبر ماركت والمحلات والسلاسل التجارية، وضمان عدم حدوث أي اضطرابات في سلاسل التوريد واتخاذ اللازم في سبيل حل الشكاوى وإبلاغ الاعضاء بتطورات الموقف أولا بأول، موكدًا أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية والتي أثبت فيها البرنامج فعاليته وقدراته على تحقيق متطلبات الغرفة والبدء في مرحلة التشغيل الفعلي.

وأشار، إلى أن البرنامج يأتي في إطار تبنى مجلس إدارة الغرفة منهجية التحول الرقمي والاتصال الفعال مع أعضاء الغرفة، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات ميكنة النظام الخدمي والمالي والاداري للغرفة، باستخدام التطبيقات الذكية والارشيف الالكتروني لتحسين وتطوير الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات للأعضاء بشكل سريع وفعال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن النظام الجديد بمثابة برنامج الكتروني متكامل يسمح بتوصيل الشكاوى والمقترحات بمنتهي الحيادية والشفافية كما يسمح باستخراج تحليلات مفصلة لتعريف وتشخيص الخدمات والمجالات الأكثر احتياجًا للتطوير، حيث يستخدم الموقع جمیع الشكاوى لاستخراج تحلیلات استكشافیة ومؤشرات للأداء، مشيرًا إلى أن الخدمة توفر قناة اتصال مرنة وسهلة للمتابعة بحيث يمكن لأصحاب الشكاوي تتبع مراحل الشكوى بسھولة.