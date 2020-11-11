بصورة التحليل.. بسمة تعلن شفائها من فيروس كورونا: ألف حمد وشكر يا رب

اعلنت الفنانه بسمة عبر حسابها عالفيسبوك شفائها التام من فيروس كورونا

وكتبت بسمة"الحمدلله تحولت نتيجة تحليلي للسلبية.. شكرا لكل الناس اللي سألوا علي وحسسوني بكل الحب والمساندة.. الشكر الكبير لأمي نوال درويش على كل اللي عملته وبتعمله لينا.الف حمد وشكر لك يا رب.يارب اشفي كل مريض وهون علينا جميعا

وكانت اعلنت بسمة منذ ايام عبر الفيسبوك بأصابتها بكورونا فور عودتها من مهرجان الجونة وكتبت وقتها عبر الفيسبوك "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت ايجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل. مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا اعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع.

وبعدها بيوم نشرت بوست اخر تلوم نفسها لعدم ارتدائها الكمامة وكتبت"للتوضيح بس.. مكنتش افضل اني اعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا. مش لاي سبب غير لاني عارفة كمية اللغط اللي اخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال.

واضافت الحقيقة انا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لاني واضح اني اهملت في لبس الكمامة.. ودي غلطتي مبلومش عليها حد. اتعلمت الدرس، واتعلمت اهمية الاجراءات الاحترازية. كمان شكر واجب لوزارة الصحة، وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والادوية، ودي حاجة تطمن جدا. الف شكرغير كده بقى، انا قاعدة مستنية نص الاسبوع بفارغ الصبر عشان ابدا اعمل تحاليل جديدة وتطلع سلبية باذن الله.