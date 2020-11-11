تكساس أول ولاية أمريكية تتخطى مليون إصابة بكورونا

ذكرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في ولاية تكساس تخطت المليون حالة، وبلغت مليونا و10 آلاف و364 حالة، لتصبح أول ولاية أمريكية تبلغ ذلك العدد.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ولاية تكساس أصبحت في الترتيب الـ10 عالميا بين أكثر المناطق المصابة، تسبقها 9 دول، موضحا أن 19 ألفا و300 من المصابين في تكساس ماتوا جراء إصاباتهم.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من جائحة "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى الآن نحو 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10 ملايين و250 ألف إصابة.

كما سجلت ، أمس، أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ"كوفيد-19"، بواقع 130 ألفا و989 حالة.