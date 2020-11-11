فايزر عن سعر لقاح كورونا: سنساعد الحكومات لتوفيره بتكاليف قليلة للشعوب

تحدّثت شركة فايزر الأمريكية، عن السعر المحتمل للقاح الذي يخضع للتجربة السريرية في الوقت الحالي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت ليزا أونيل، كبير مديري شؤون الشركات في مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية، إنّ شركتي "فايزر وبيونتيك" تعملان معًا بشكل وثيق على تطوير اللقاح المحتمل بأسرع ما يمكن وبأمان، للمساعدة في تلبية احتياجات البشرية لمواجهة هذا الوباء.

وتابعت أونيل، في حوار أجرته معها "الوطن"، أنّ قرار التسعير يتم من خلال تحليل التكلفة أثناء الوباء، وبدلا من استخدام نهج تقليدي فعال من حيث التكلفة، سنعمل على التسعير بطريقة قد تساعد الحكومات على ضمان أن تكون هناك تكاليف قليلة أو معدومة من جيوب شعوبها.

وتحدثت أونيل، أنّه من من المهم ملاحظة أنّ تكاليف تطوير وتصنيع لقاح كوفيد-19 جرى تمويلها ذاتيًا بالكامل، واستثمرنا بالفعل مليارات الدولارات (ونحن مستعدون لمواصلة تحمل تكاليف التطوير والتصنيع) في جهد لإيجاد حل لهذا الوباء.

وبحسب مسؤولة الشركة، قالت: "استراتيجية التسعير لدينا على مبادئ الحجم والالتزامات المسبقة والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف، وشعارنا الوصول الواسع مهم والسرعة والسلامة والتوافر يقودنا. وكما قلت سنعمل على التسعير بطريقة يمكن أن تساعد الحكومات على ضمان أن تكون هناك تكاليف قليلة".

الآثار الجانبية المتوقعة للعقار المحتمل

وأكدت فايزر أنّه لم يرد إليها أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، ومع ذلك توصي بمواصلة الدراسة لجمع بيانات أمان وفعالية إضافية كما هو مخطط لها.

وبحسب الشركة، فإنّها تعمل على التقديم للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المخطط له بعد وقت قصير، وذلك بعد تحقيق عوامل السلامة المطلوب، المتوقع حاليًا أن تحدث في الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي.