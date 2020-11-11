مؤسسة فاروق حسني تشارك في ورش للأطفال بمتحف الإسكندرية

شاركت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في إحياء ذكرى الفنان التشكيلي أحمد عثمان، من خلال رعاية المؤسسة للورش الفنية، التي ينظمها متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، والمخصصة للأطفال في إطار إحياء وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، للذكرى الخمسين لرحيل الفنان أحمد عثمان، وهى كالتالي:

- الورشة الأولى: (ورشة الخزف الملون)

يتعلم فيها الأطفال كيفية صنع ماسْك من الطين الأسواني مستوحى من أعمال الفنان أحمد عثمان.

السن: من 12 إلى 16 سنةالأدوات المطلوبة: 2 بلوك طين أسواني - مجموعة دِفر نحت بسيطة - قطعة قماش قطن - كيس بلاستيك كبير - بخاخ لرش الماء - قطعة أبلاكاچ 40 40x سم - إسبراى فضى أو ذهبى.

- الورشة الثانية: (ورشة النحت الغائر والبارز) ويتعرف فيها الأطفال على النحت الغائر والبارز في الحضارة المصرية القديمة وكيفية صنع الألوان في مصر القديمة. السن: من 9 إلى 12 سنة.

الأدوات المطلوبة:

2 بلوك طين أسواني- مجموعة دِفر نحت بسيطة- قطعة قماش قطن- كيس بلاستيك كبير- بخاخ لرش الماء- قطعة ابلاكاچ 40 40x سم- إسبراى فضى أو ذهبى.

- الورشة الثالثة: (ورشة الرسم والتربية المتحفية من وحي أعمال عثمان) ويستوحي فيها الأطفال من الأعمال النحتية الموجودة بالمتحف لعمل لوحات فنية من خيالهم بمساعدة المدربين المتحفيين.

السن: من 6 إلى 9 سنوات.

الأدوات المطلوبة: إسكتش كانسون 35x50 وعلبة ألوان خشبية.

(جميع الأدوات موجودة بمكتبات الفنون الجميلة بجليم ومكتبة سمير وعلي بسموحة ومكتبة جارو بشارع سعد زغلول)

تُقام جميع الورش أيام الثلاثاء والأربعاء 10 و11 نوڤمبر 2020 من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

جميع الورش مجانية، فقط يلتزم المشاركين بإحضار الأدوات والخامات المطلوبة لكل ورشة، يراعى إرتداء الكمامة طوال فترة الورشة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من إدارة المتحف.