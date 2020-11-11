وزير النقل يهنئ رئيس الشيوخ بتوليه رئاسة المجلس

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم في مكتبه وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، حيث حرص الفريق كامل الوزير، على تقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة عودة الغرفة التشريعية الثانية إلى الحياة البرلمانية من جديدة، قائلا إنّ جميع ما سيصدر عن المجلس سيكون محل اعتبار واهتمام.

في المقابل، أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن سعادته بزيارة وزير النقل والمواصلات، مؤكدا ثقته في التعاون الوثيق الذي تشهده المرحلة المقبلة بين مجلس الشيوخ ووزارة النقل، لصالح الوطن والمواطن، الأمر الذي علق عليه الفريق كامل الوزير، بتأكيده أنّ جميع توجيهات واقتراحات المجلس ستكون محل تنفيذ.

وعقد مجلس الشيوخ جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يذكر أنّ مجلس الشيوخ شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ولعل آخرها زيارة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة علي رأس وفد من مؤسسة الأهرام.

من جانبه، هنأ الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لتقلده منصب رئاسة مجلس الشيوخ، وكذا عودة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدا أنّ عبدالرازق قامة قانونية رفيعة المستوى وإضافة كبيرة للغرفة التشريعية الثانية للبرلمان.