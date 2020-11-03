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محمود مسلم

وزير العدل السابق: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إضافة للحياة النيابية

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ولاء نعمه الله
12:26 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.

وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، أنه حضر لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ، مضيفا: "نفخر بتوليه المسؤولية؛ فهو شرف، وهو قامة كبيرة، ومثل مشرف للقامات القضائية، ونقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب، وهو طول حياته مثالا يحتذى به في القضاء، وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع، وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".

و قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "أرحب بأخي الكبير؛ حيث كان الشرف أن تزاملنا فى القضاء لأعوام طويلة، وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات، ونتمنى له عمر مديد، كي نتعلم منه أكثر وأكثر".

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